World Cleanup Day zetelt in vakantiepark Kijkduin

Doel van de World Cleanup Day is wereldwijd zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen én waardevolle data te verzamelen. Waar wordt het meeste afval aangetroffen? Welke actie loopt het hardst? ,,Al die informatie kan in de toekomst worden gebruikt voor nieuwe initiatieven die helpen voorkomen dat Nederland opnieuw vervuild raakt", vertelt manager Jacqueline Baaijens. ,,We hopen op een mooie opkomst.''

Hawaï

Het is de eerste keer dat Cleanup Day wereldwijd wordt georganiseerd. In totaal gaan in 150 landen miljoenen vrijwilligers de strijd aan met zwerfafval. Het evenement begint om 10.00 uur 's ochtends in Nieuw-Zeeland en eindigt 36 uur later in Hawaï. Bij de World Cleanup Day komen in Nederland behalve de vakantieparken ook onder meer Coca Cola, ABN Amro en Greenchoice in actie.