Worsteling op schoolfeest Rijswijks Lyceum eindigt in bijna fatale steekpartij in park

Wat een feestelijke dag had moeten zijn op het Rijswijks Lyceum is gisteren geëindigd in een bloedbad . Een uit de hand gelopen ruzie blijkt de aanleiding te zijn voor de steekpartij in het Kruisvaarderspark, waarbij twee 16-jarige scholieren gewond zijn geraakt.

Tijdens cultuurmarkt, die werd georganiseerd om het 60-jarige bestaan van de school te vieren, kregen drie leerlingen ruzie met elkaar tussen de marktkraampjes. Dat laten andere leerlingen van de school vandaag weten. De jongens begonnen te vechten, waarop een leerkracht of andere autoriteit van de school de jongens uit elkaar heeft gehaald. Maar de ruzie was daarmee niet afgelopen. De jongens besloten later die middag af te spreken om het uit te vechten, zeggen meerdere leerlingen van de school. Dit eindigde echter in een steekpartij. De 15-jarige verdachte uit Den Haag stak de twee jongens neer in het park. Een van de slachtoffers raakte hierbij zwaargewond. De verdachte sloeg op de vlucht maar heeft zich later op het bureau gemeld. Hij zit nog steeds vast.

Kritieke toestand

Het zwaargewonde slachtoffer heet Mohammed en is 16 jaar oud. Onder motorbegeleiding werd de Hagenaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn situatie is inmiddels stabiel, maar hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een brief die de rector naar de leerlingen en ouders van de school heeft gestuurd.



Ook scholier Isam uit Den Haag, tevens 16 jaar oud, werd gisteren gestoken bij de ruzie. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Toetsen vervallen

De school laat weten aangeslagen te zijn door het incident. Een grote groep scholieren was bij het incident aanwezig of kwam vlak erna aan in het park. Voor deze scholieren is slachtofferhulp beschikbaar gesteld. Ook zijn alle toetsen, die vandaag en morgen op de planning stonden, komen te vervallen.



Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk.

Bekijk hieronder de beelden die gemaakt zijn vlak na het incident.