Wouter liet na ongeluk röntgenfoto van gebroken botten op been tatoeëren, nu is een deel geamputeerd

Toen Wouter Bakker door een dienstongeval bij Schiphol in 2016 chronische pijn opliep, liet hij een tatoeage zetten van de röntgenfoto van zijn gebroken botten. Om zichzelf te motiveren alles te proberen om amputatie te voorkomen. Dat lukte niet. Een foto van wat er nog is van die tattoo is onderdeel van een nieuwe fototentoonstelling die op meerdere plekken in Den Haag te zien is in aanloop naar de Invictus Games.