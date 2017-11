Wouter Vossen: de pupil van Herman Krebbers

Zelf is de muziek hem met de paplepel ingegoten. Zijn beide ouders waren ook musici en zijn twee jaar oudere broer Marc ging evenals hij naar het conservatorium. Marc Vossen is de cellist van het eerder genoemde Storioni Trio, waarmee hij zondag in De Doelen in Rotterdam en dinsdag in het Concertgebouw in Amsterdam optreedt. ,,Onze ouders zijn nooit pusherig geweest, maar hebben wel de passie weten over te brengen. Terwijl je als kind ook andere hobby's ontwikkeld, hebben mijn broer en ik altijd veel steun bij elkaar gevonden. Als de ander bezig was met een mooi stuk, putte je daar nieuwe inspiratie uit. Hij is niet alleen broer, maar ook mijn beste vriend. Met het trio hebben we ook veel gereisd en nieuwe contacten opgedaan. Het festival in Eindhoven is een plek om de musici uit te nodigen, die we tijdens onze reizen hebben leren kennen.''



Wouters echtgenote Natalia Gabunia is eveneens violiste. Zij komt uit Georgië en studeerde aan het conservatorium in Moskou. ,,Het is een cliché, maar muziek is een bindmiddel in de samenleving'', zegt hij. ,,We hebben in Nederland een periode gehad waarin met de botte bijl op cultuur is bezuinigd en er met dedain over werd gesproken. Ik hoop dat het tij een beetje gekeerd is. Een bezoek aan een museum, theater- of balletvoorstelling is heus geen privilege voor de elite. Iemand die nog nooit in een concertzaal is geweest zal zich verrast voelen. Een concert bijwonen is veel spannender dan een avond thuis op de bank. De uitdaging voor ons ligt in het slechten van barrières tussen musici en publiek. Je kunt niet meer vier strenge heren op het podium zetten die Beethoven-kwartetten staan te spelen. Als musicus probeer je wel het verhaal aan te reiken die in elke partituur steekt.''



Vossen maakt de vergelijking met voetbal, een sport waar hij aanvankelijk weinig affiniteit mee had, totdat zijn zoon over bijzonder voetbaltalent bleek te beschikken. De 15-jarige zoon speelt bij een betaalde voetbalclub en zoals Wouter Vossen dagelijks acht tot negen uur moest studeren om de lessen van zijn mentor Herman Krebbers te kunnen volgen, zo traint zijn zoon vijf tot zes keer per week. ,,Het zijn twee werelden: zo kom je vrijdagavond laat thuis uit de concertzaal en zo sta je zaterdagochtend vroeg langs de lijn'', zegt hij. ,,Maar onze toewijding is dezelfde. Mijn vrouw heeft het en ook onze dochter van elf, die piano studeert aan het Sweelinck Conservatorium. Het gaat om het beheersen van een instrument, of dat nu een bal of een viool is. Als je dan net dat beetje extra's geeft, kom je tot iets moois. Herman Krebbers zei altijd: 'Je bent net zo goed als je laatste concert'. Dat is ook mijn stelregel geworden.''