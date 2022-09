WOZ-waarde van woning stijgt het hardst in Zoetermeer, in ‘villadorp’ Wassenaar het minst

Kijken we naar de regio Den Haag dan valt vooral Zoetermeer op. Hier nam de waarde met 13,2 procent toe. Lag de WOZ-waarde in 2021 gemiddeld nog op 257.000 euro, een jaar later is dat maar liefst 291.000 euro. Ook in Rijswijk is sprake van een behoorlijke toename van 11,4 procent. Was de gemiddelde waarde van een woning daar in 2021 nog 271.000 euro, in 2022 was dat al 302.000 euro.