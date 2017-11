WOZ-waarde woningen stijgt het meest in Rijswijk

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de Haagse regio is in 2017 flink gestegen. In Rijswijk stijgt de WOZ-waarde met 6,1 procent het meest. Den Haag volgt met 4,8 procent.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In Den Haag is de gemiddelde WOZ-waarde op dit moment 197.000 euro, vorig jaar was dat nog 188.000 euro. In Delft steeg de waarde in een jaar tijd van 180.000 euro naar 184.000 euro (+2,2 procent). In Zoetermeer is de woningwaarde momenteel 191.000 euro, dat is 2,7 procent meer dan vorig jaar. En in het Westland steeg de WOZ-waarde met 3 procent tot 244.000 euro.

In heel Nederland steeg de gemiddelde WOZ-waarde voor het tweede jaar op rij, de waarde komt uit op 216.000 euro per woning. Dat is 3,3 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde WOZ-waarde in het hele land ligt nog bijna 11 procent onder het topniveau van 2010.

