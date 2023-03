Wrakingsverzoek: shovelboer die door afzetting reed bij protest erkent rechter niet

Zaterdag waren er twee grote demonstraties in Den Haag. De boeren protesteerden in het Zuiderpark, klimaatactivisten hadden een deel van de snelweg A12 bezet. Van de circa zevenhonderd mensen die zaterdag zijn aangehouden, is de shovelchauffeur de enige die nog vastzit. De shovel is in beslag genomen.

Rolstoel

De verdachte, Johan R. uit Geesteren, heeft bij aanvang van de zitting de rechtbank gewraakt. Hij kwam de zaal binnen in een rolstoel en nog voordat de rechtbank begon met de zitting ging de verdachte staan en las een lijst met vijf punten voor. Zo vroeg hij of de rechter zich wilde legitimeren, of hij bevoegd was en of de griffier alles noteerde. Daarnaast wilde R. vrijgepleit worden en voor geleden schade vroeg R. om 100.000 euro.



Zijn advocaat trok zich bij aanvang van de zitting terug omdat hij niet gemachtigd was. Ondanks de wraking opende de politierechter de zitting. Later herhaalde de verdachte zijn wrakingsverzoek. ,,U zit hier niet als rechter maar als trustee van de gedaagde”, zei R. Verder gaf hij geen toelichting. De rechter heeft zich teruggetrokken om over het verzoek na te denken.