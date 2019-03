Wrakken op bodem van Noordzee zijn zowel zeemansgraf als kraamkamer

TIJDLIJN Na zijn dood was Mitch ineens bekend

15:52 Mitch Henriquez (42) was een gewone Arubaan. Zijn dood in juni 2015 maakte hem de bekendste. Politietrainingen werden uitgebreid en aangepast. De agenten die hem arresteerden, wachten echter nog op hun lot. Hun hoger beroep begint maandag. Tegen de klok in wat er de afgelopen jaren gebeurde.