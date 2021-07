Wrang einde dreigt voor jubilerende bewonersclub Groene Eland: ‘We worden door gemeente overvraagd’

Meepraten, dat is wat alle bewonersorganisaties willen. Over de leefbaarheid in de wijk, de vergroening of de nieuwe tramlijn. Zo bezien dreigt de Groene Eland in het Zeeheldenkwartier in haar jubileumjaar aan haar succes ten onder te gaan. ,,We worden door de gemeente overvraagt. Het is nauwelijks te behappen”, zegt voorzitter Guinevere Moerman.