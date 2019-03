Wrijving om 'vol' Prins Hendrikplein

De terrassen op het drukke Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier zorgen voor behoorlijk wat frictie. Bewonersorganisatie De Groene Eland tekende al bezwaar aan bij de gemeente tegen het terras van gastropub Van Kinsbergen en spande een rechtszaak aan tegen de voormalige Pasta Kantine. Nu wijst de gemeente opnieuw een bezwaarschrift van de organisatie af, die ze indiende tegen de terrasaanvraag van de Buddha Bowl. ,,We hebben niets tegen de horecazaken, maar volgens het originele bestemmingsplan mag er slechts één terras op het plein staan", laat Henk Boenders van De Groene Eland weten. ,,Er wordt langs de burger heen gewerkt. Dat ligt aan de gemeente en totaal niet aan de horeca.” De gemeente laat weten: ,,Er is in deze buurt behoefte aan terrassen. Dat past in onze ambities van een bruisend Den Haag. Bezwaren op vergunningen zijn volgens de bekende wegen altijd mogelijk." Maar De Groene Eland is boos: ,,Er staat gewoon te véél op het plein."

Totaalvisie

Patrick van Aller, een van de eigenaren van gastropub Van Kinsbergen, begrijpt de bewonersorganisatie wel: ,,Het plein moet niet worden volgepropt", zegt Van Aller. ,,We moeten het eerlijk verdelen. Laten we de vergunningen met een totaalvisie bekijken, niet per individuele aanvraag. Waar willen we uiteindelijk naartoe met het plein?" Ook vindt Van Aller dat ondernemers niet moeten overdrijven: ,,Dat de bezwaren van De Groene Eland worden afgewezen, betekent niet dat we dit hele plein maar moeten volzetten met terrassen via schimmige aanvragen of uit angst buiten de boot te vallen.”



Wel betreurt hij de aanpak van de bewonersorganisatie: deze heeft zich onnodig tot zijn tegenstander gebombardeerd. ,,De Groene Eland moet ophouden met de huidige procedeermethode", aldus Van Aller. ,,Ze verliezen alles en voor ondernemers kost het veel geld. We moeten rond de tafel en samen naar een oplossing zoeken." Het plein moet volgens de ondernemer vooral 'het plein van de buurt' blijven. Van Aller: ,,Ik zou daar zelfs voor willen inleveren, als mijn buurman dat ook doet.”



