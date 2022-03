Wybren van Haga claimt negen zetels De Mos: ‘Ik denk dat het social mediateam wat enthousiast was’

In een ronkende verklaring op de website van BVNL schrijft de partij dat ze vanuit het niets een stevig succes heeft geboekt in zeventien gemeenten. ‘Het is duidelijk: Nederland is er klaar mee, het roer moet om.’ Het bijgevoegde overzicht laat zien dat de meest eclatante overwinningen in Den Haag en Tilburg zijn geboekt, met respectievelijk negen en zes binnengehaalde zetels.