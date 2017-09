Xavier Ruiz Fonhof stelt een bescheiden doel voor KLM Open

Zijn debuut op het KLM Open in 2013 staat golfer Xavier Ruiz Fonhof in Gouda nog helder voor de geest. ,,Het jaar dat Joost Luiten op de Kennemer voor de eerste keer het toernooi won'', zegt hij zonder na te denken. ,,Voor mij was het geen droomdebuut op de Europese Tour. De vorige keer was het weer dramatisch slecht. Dat gold ook voor mijn spel. Ik miste dus ruim de cut. Simpelweg, niet goed toen. Punt uit.''



Vier jaar later lijkt de vlag voor wat betreft zijn kansen op het grootste golftoernooi van Nederland er beter bij te hangen. Op golfbaan The Dutch, in het Gelderse Spijk, probeert de inmiddels 36-jarige geboren en getogen Hagenaar ook het weekeinde erbij te zijn. ,,Het is een sterk deelnemersveld. Aan de vorm zal het niet liggen. Dankzij winst van het PGA Kampioenschap kreeg ik een wildcard voor dit toernooi. Ik speel ook een stuk relaxter dan een paar jaar geleden en ik heb inmiddels meer ervaring op dit niveau. De druk om te moeten presteren is er niet. Ik verdeel mijn tijd met lesgeven op IJsselweide in Gouda, golfevenementen organiseren voor mijn sponsors en het spelen van wedstrijden. Daar verdien ik mijn brood mee. Daarnaast ben ik twee maanden geleden vader geworden. En natuurlijk wil ik de komende dagen een zo goed mogelijk resultaat neerzetten. In ieder geval de cut halen. Dat is een doel, geen heilig moeten. Ik weet nu al dat een groot aantal leden van IJsselweide naar de Dutch komt om mij te steunen. Dat is top.''