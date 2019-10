Yana (17) wil met animaties onrecht in de wereld zichtbaar maken

Waarover moeten wij nadenken, Yana?

,,Misschien eerst over deze uitspraak: Don’t treat others, the way you don’t want to be treated. Behandel anderen niet op een manier, zoals je zelf ook niet wil worden behandeld. Mijn animaties of stop-motion films, maak ik door allemaal foto’s snel achter elkaar af te spelen. Zo probeer ik op een simpele manier onrecht in deze wereld zichtbaar te maken.



,,Neem bijvoorbeeld Bontje, waarin een stroper het op een zeehond heeft gemunt. Ondertussen sluit de zeehond een ‘bondje’ met de ijsbeer en brengt de stroper het er niet levend vanaf. Als ik een creatieve brainwave heb, gaat in mijn kamer alles aan de kant. Ik maak zelf van karton het decor en poppetjes van ijzerdraad. De vuilniszakken gaan voor de ramen, zodat mijn kamer goed is verduisterd. Soms leef ik weken in het donker.’’