Yasmijn Jarram nieuwe curator van Gemeentemuseum Den Haag

Internationale uitstraling

Directeur Benno Tempel ziet uit naar de samenwerking met Jarram: ,,Yasmijn heeft zich bewezen met toonaangevende tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst. Met de komst van een conservator specifiek voor GEM beogen we de internationale profilering van dit museum te versterken. Ook kijken we ernaar uit de al warme banden met de hedendaagse kunstinstellingen in Den Haag te intensiveren.”

Yasmijn Jarram (1984) werkte als curator voor onder meer Garage Rotterdam, Nest in Den Haag en 21rozendaal in Enschede. Ook was ze werkzaam als theoriedocent hedendaagse kunst aan Artez Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Als auteur publiceert ze regelmatig in tijdschriften als Metropolis M, De Groene Amsterdammer en Mister Motley. Ze is bestuurslid van Kunsthalle Amsterdam en adviseur bij het Mondriaan Fonds.