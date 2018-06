Yela de Koning debuteert in Ondine: 'Ik ben een enorme geluksvogel'

Yela de Koning debuteert in Ondine bij Het Nationale Theater.

Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Geen meisje, maar een volwassen vrouw. Ik vind dat ik tevreden moet zijn met mijn uiterlijk. Maar dat lukt niet altijd. Mijn sproetjes vind ik leuk, maar mijn huid vind ik te bleek, vooral 's winters. En mijn lichaam mag iets gespierder. Ik moet dus meer sporten en vooral niet zeuren.''

U heeft niets te klagen!

,,Klopt. Ik weet dat het nergens op slaat. Schoonheid zit niet in een knap koppie. En ik ben een heel gezegend mens, hoor. Ik zie vooral een enorme geluksvogel die supertrots is op haar kersverse aanstelling bij Het Nationale Theater. Als 8-jarig meisje ben ik begonnen met toneellessen. En nu ben ik aangenomen als actrice bij het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland.''

Een échte droombaan. Proficiat!

,,Dankjewel! De baan overviel me trouwens, want ik heb niet geauditeerd. Maar Het Nationale Theater had me al een tijdje in het vizier. De leiding zag me tijdens presentaties van Halfweg, een project van Het Nationale Theater in samenwerking met toneelscholen. Artistiek directeur Eric de Vroedt is komen kijken naar mijn afstudeerrollen in De Presidentes van Werner Schwab en het familiedrama Augustus: Oklahoma. Ik zit nu in een traject voor jong acteertalent dat loopt tot eind 2020, het is dus niet vast-vast. Maar ik mag zo'n drie voorstellingen per jaar spelen met vakmensen die ik erg bewonder, zoals bijvoorbeeld Mark Rietman en Stefan de Walle. Ik, een expressief meisje uit Oud-Beijerland. Dát had ik nooit durven dromen!''

Want u kon niet pats-boem terecht op de toneelschool in Maastricht?

,,Huh, nee. Actrice worden is geen gemakkelijke opgave. Je moet je niet laten ontmoedigen en een echte doorzetter zijn. Zowel in Amsterdam als in Maastricht werd ik afgewezen. In de laatste rondes! Toen ben ik vier maanden naar Londen gegaan om extra acteerlessen te nemen, zogenoemde Shakespeare courses.''

Een jaar later deed u opnieuw auditie, in Maastricht.

,,Inderdaad. Ik deed wéér auditie, niet mijn sterkste kant vanwege nervositeit. Maar ik werd uiteindelijk toegelaten. Als kleuter was ik al toneelstukjes aan het opvoeren voor mijn ouders en jongere broertje, of ik improviseerde een aria in de tuin, zingen vind ik ook leuk. Ik speel en improviseer graag, dankzij mijn 'levensechte' fantasiewereld. Ja, mijn passie voor toneel zat er al vroeg in.''

Op uw 8ste ging u naar het jeugdtoneel.

,,Ja, dankzij mijn moeder. Zij vond het goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik ging in Oud-Beijerland op toneelles op een leslocatie van de Jeugdtheaterschool Hofplein. Daar leerde ik veel. Ik had er toneel-, dans- en zanglessen. Toen ik 15 was, speelde ik Roodkapje in het Hofpleintheater in Rotterdam. Het bleek uiteindelijk dé springplank naar de toneelacademie én een prachtige baan, waarin ik in mooie voorstellingen mag spelen, zoals nu in het romantische watersprookje Ondine.''

Een spektakelstuk.

,,Dat kun je wel zeggen, ja. Het decor is indrukwekkend. Er zit bijvoorbeeld een groot waterbassin in de orkestbak met een regengordijn. Ik speel een waternimf en gravin Bertha, de 'vergeten verloofde' van ridder Hans én de concurrente van Ondine.''

Zien we u ooit in een tv-serie of film?