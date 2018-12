Youtube-ster Mascha Feoktistova geen Haagse meer

De bekende Youtube-ster Mascha Feoktistova (32), bekend van haar kanalen Beautygloss en Vloggloss, is sinds deze week geen Haagse meer. In haar nieuwste video is te zien dat zij met echtgenoot Gregor en katten Siem en Manis naar Amsterdam verhuist. ‘We zijn definitief weg uit Den Haag.’

,,Wij wonen in Amsterdam, woohoo”, juicht Feoktistova in haar nieuwste video, waarin te zien is hoe ze haar woning in Den Haag verruilt voor een huis in Amsterdam. ,,Ook de katten voelen zich al thuis.”

Privacy

Later in de video spreekt ze haar kijkers toe op een meer ernstige toon. ,,Nog één kleine opmerking. We zijn nu verhuisd en het is voor ons écht heel belangrijk dat het geen spelletje wordt voor mensen om er achter te komen waar we wonen. De meeste mensen hebben geen kwade bedoelingen, zijn gewoon benieuwd, maar er kijken ook mensen mee die niét de beste intenties hebben.”

De locatie van hun woning in Den Haag wist het Youtube-stel lang geheim te houden. ,,Op een gegeven moment is het toch uitgelekt, er verschenen foto’s op internet. De volgende dag stonden er zeven mensen voor onze deur, ook te schreeuwen. Langskomen, schreeuwen: het is gewoon niet veilig. Hopelijk respecteren jullie onze veiligheid.”

De van oorsprong Russische Mascha Feoktistova begon in 2007 met de blog Beautygloss, waarop ze artikelen en video’s plaatste waarin te zien was hoe ze zich opmaakte, hoe ze haar haar krulde, en welke beautyproducten ze gebruikte. Een paar jaar later was zij één van de eersten in Nederland die een kijkje in haar leven gaf door middel van dagelijkse realityvlogs. Inmiddels telt haar kanaal Beautygloss ruim 630.000 abonnees, op Vloggloss kijken iedere dag bijna 300.000 fans met haar mee.