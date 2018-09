Youtubester MeisjeDjamila opent met slijmexperiment het academisch jaar

Geen gevierde wetenschapper of hoogleraar, maar Youtubester MeisjeDjamila opende gisteren in Museon in Den Haag het academisch jaar voor VSC, de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers. De Nederlands-Amerikaanse vlogger, zangeres en actrice voerde een experiment uit met slijm. ,,Je wilt er gewoon voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd zijn in de wetenschap.’’