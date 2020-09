Yssi (17) is politicus in de dop: ‘Ik voel me bijna volwassen, mag ik nog wel flauwe grapjes maken?’

Zeventig procent Haagse tuinen betegeld: ‘Mensen eisen parken in buurt, maar hebben zelf stenen tuinen’

Een kleine helft van de tuinen in Den Haag bestaat voor tachtig procent of meer uit tegels. Dat blijkt uit onderzoek van Cobra Groeninzicht, dat satellietbeelden gebruikte om te zien welke wijken het meest versteend zijn. Transvaal, Moerwijk en Duindorp spannen de kroon als het gaat om het minste groen in de achtertuin. In het Westland is kustdorp Ter Heijde het meest versteend.