Yvonne en Nandos emigreren naar Frankrijk: ‘Nu is het echt een ‘ik-vertrekje’, dacht ik toen de riolering brak’

van wieg tot graf Geliefde dorpsdok­ter Karel (1932-2023) was bij leven al een legende

Hij was bij leven al een legende. Hij was toegewijd en benaderbaar maar kon ook streng zijn. ,,Iedereen die hier met verkoudheidsklachten zit en geen hemd draagt, kan vertrekken’’ zei hij in een volle wachtkamer, waarna er inderdaad mensen opstonden om naar huis te gaan. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Dokter Karel Woltering (24 maart 1932 – 17 juni 2023).