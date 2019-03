Yvonne Guijt vecht al 18 jaar voor letselschade na gasexplosie

‘Politici oorzaak stijging aantal bedreigin­gen’

7:55 De forse toename van het aantal bedreigingen in Den Haag is gerelateerd aan het Binnenhof, stelt de politie. Afgelopen jaar kreeg de politie in Den Haag meer dan 1800 aangiften binnen van bedreiging en dat is een toename met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de AD Misdaadmeter.