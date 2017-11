Zaak dood Henriquez allesbehalve alledaags

De advocaten van de twee agenten kwamen in maart 2017 onverwacht met een nieuw medisch rapport op de proppen. Mitch Henriquez was niet overleden door een nekklem, zoals het Nederlands Forensisch Instituut had geconcludeerd, maar door een hartstilstand. De rechtszaak die een week later zou beginnen, werd toen uitgesteld tot komende maandag.



Een derde deskundige moest zich namelijk eerst over beide medische rapporten buigen. Daardoor gaat de inhoudelijke behandeling nu ook extra lang duren. Er is anderhalve dag voor uitgetrokken.



Verder is meer tijd vrijgemaakt voor het spreekrecht van de familieleden van het slachtoffer en hun advocaten. De familie komt woensdag aan de beurt, donderdag is er tijd gereserveerd voor de advocaten.



De zaak is dan ook verre van alledaags. Direct nadat het Openbaar Ministerie naar buiten bracht dat Henriquez onderweg naar het politiebureau was overleden, doken er filmpjes op waaruit bleek dat hij na een nekklem al minuten op zijn minst bewusteloos was geweest en in die toestand de arrestantenbus werd ingehesen.