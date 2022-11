Zaak van man die gegijzeld werd en uit raam sprong muurvast: ‘Misschien was er geschreeuw te horen’

De politie is dringend op zoek naar getuigen die kunnen helpen in de zoektocht naar de mannen die een 41-jarige Chileen maar liefst twee weken vasthielden in een woning in de Haagse wijk Moerwijk en hem flink mishandelden. De man ontsnapte uiteindelijk doordat hij van drie hoog naar beneden sprong.

Op 26 september - de dag dat hij uit het raam sprong - meldde de man zich vervolgens bij het dichtsbijzijnde politiebureau waar hij strompelend binnen kwam lopen. Zijn sprong was niet zonder risico; hij hield er een gebroken rug en heup aan over. Ook had hij brandwonden.

Maar zijn verhaal begint twee weken eerder. De Chileen komt op woensdag 7 september omstreeks 20.30 uur met de trein aan op Rotterdam Centraal. Naar eigen zeggen is hij daar voor een kort, zakelijk verblijf. Dan stapt hij aan de zijkant van het station nietsvermoedend in een grote lichtgrijze auto, waar drie mannen in zitten. Even later wordt duidelijk dat de rit slecht af gaat lopen en hij ontvoerd is.

Tekst gaat verder onder de video.

Het voertuig met de drie mannen en de 41-jarige Chileen gaat richting Den Haag, naar een woning in de wijk Moerwijk-West. Waar het huis precies is, blijft onduidelijk. Het zou gaan om een huis in de omgeving van de volgende vier straten in Den Haag: de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat en de Betje Wolffstraat.

Geld

In de woning wordt de man gevangen gehouden en mishandeld. Het slachtoffer zegt dat de ontvoerders geld van hem eisten. Meer dan twee weken wordt hij er toegetakeld totdat hij op 26 september weet te ontsnappen. Maar van zijn ontvoerders ontbreekt nog ieder spoor. Daarom is de politie op zoek naar mensen die meer hebben gezien of gehoord. De man is flink mishandeld, het zou goed kunnen dat er geschreeuw te horen was. Ook zijn camerabeelden uit die omgeving welkom.

Elk detail kan de politie helpen in het oplossen van dit misdrijf. Tips zijn welkom via telefoonnummer 0800-6070 of anoniem: 0800-7000.

