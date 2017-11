Zaak vermoorde activist uit Iran in opsporingsprogramma's

Ahmad Mola Nissi vluchtte in 2005 weg uit Iran en woonde al jaren in Den Haag. Woensdagmiddag kwam de 52-jarige Hagenaar om het leven toen hij in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag werd neergeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf later in het ziekenhuis. Volgens mede-activisten van de Iraniër zou hij door 5 kogels zijn getroffen. Er werd een verdachte aangehouden, maar die is inmiddels weer vrijgelaten.