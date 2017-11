Zakenman beroofd door twee nepagenten

Column 'Leven als God in Parijswijk'

8:01 Een goeie grap mag wat kosten. De repatriëring van de Rijswijkse ambtenaren naar hun oude stadhuis kost 35 miljoen euro. Sorry, dat was in 2013. Inmiddels zijn de kosten verdubbeld. Ha! 65 miljoen euro kost de verbouwing van het stokoude stadhuis. Daar heb je een half Spuiforum voor - en dat is gloedjenieuw.