Zakenman wil gevel Amerikaanse ambassade verhuizen naar de Binckhorst

De buitenkant van de oude ambassade wil Geerling, van het Paulez Collectief, laten ontmantelen en heropbouwen aan de Saturnusstraat. De monumentale gevel zou daar volgens hem een pareltje kunnen worden aan het water. ,,Tegenover de Caballerofabriek kan het oude ambassadegebouw mooi uit de verf komen. Met een gezondheidscentrum erin of als kinderdagverblijf.’’ Daarbij zouden investeerders volgens hem 450 huurwoningen kunnen creëren.



Geerling, die sinds enige tijd zijn pijlen richt op de vroegere Amerikaanse ambassade, vindt de uitstraling van het pand van architect Breuer monsterlijk. Hij droomt van een vijfsterrenhotel, met terrassen aan het Lange Voorhout, met de uitstraling van de Ritz of Carlton. Hotel Van der Valk wil erin.



De gemeente praat donderdag in een commissievergadering over de toekomst van het ambassadegebouw. Het college laat nu eerst onderzoeken of het haalbaar is het Escher Museum er in te vestigen.



Geerling zegt contact te hebben met de oorspronkelijke bouwers. ,,Zij weten hoe je de gevel verantwoord kunt slopen en opbouwen.’’



De gevel heeft de status van rijksmonument.



