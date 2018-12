Zakenman wil rijksmonument slopen en vijfsterrenhotel terugzetten

VideoHij was altijd al verliefd op Den Haag, maar de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout vindt hij monsterlijk. Zakenman Martin Geerling wil het rijksmonument platgooien en er een poepchique vijfsterrenhotel voor terugzetten. ,,Het geld is er. En een vermaarde hotelketen wil instappen'', zegt hij.

,,Dit moet top off the bill worden'', aldus Geerling, die alvast architecten aan het werk zette. Het sobere aanzien van het nu wegkwijnende ambassadegebouw irriteert hem mateloos. ,,Dit moet plaatsmaken voor iets moois, passend in de stijl van Den Haag. Iets dat past bij de unieke uitstraling van het Voorhout. Het moet een landmark worden voor de stad.''

Zijn gedroomde hotel is al uitgetekend: 180 luxe kamers moet het krijgen. Met op de kop twee dômes en als eerbetoon beelden van Nederlandse vorsten en vorstinnen. De uitstraling moet topchique worden, zegt Geerling. ,,Vergelijkbaar met het Ritz Carlton in Parijs.''

De architectuur is gebaseerd op het historische verdwenen Paulez Hotel, dat in 1945 werd platgebombardeerd. Het stond waar later de Amerikaanse ambassade kwam.

Volledig scherm De visie van Geerling. ,,Vergelijkbaar met het Ritz Carlton in Parijs.'' © Blaised.nl

Enthousiasmeren

Geerling is inmiddels een charme-offensief begonnen. Het Haagse college ontving een kerstkaart met het ontwerp voor het hotel. ,,Ik wil Hagenaars proberen enthousiast te maken voor het idee de ambassade te slopen.'' Het feit dat het een rijksmonument is en dat er plannen zijn om het Eschermuseum er in onder te brengen is een obstakel, erkent hij. ,,Dat moet opgelost worden. Ons initiatief is zuiver.''

Wethouder Richard de Mos reageert vooralsnog terughoudend. ,,We zijn, zoals eerder aangekondigd, in gesprek met marktpartijen om te kijken of zij het Eschermuseum in de voormalige ambassade kunnen huisvesten. In maart beslissen we over vervolgstappen'', zegt hij.

Raadslid Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD, noemt het plan voor zo'n chique hotel 'verrassend en interessant'. ,,Maar ik ben er nu niet speciaal enthousiast over of kritisch op. Het is altijd goed als ondernemers met plannen komen. Verder weet ik er nu te weinig van.''

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente de voormalige ambassade verkoopt aan een partij die bijdraagt aan hetMuseumkwartier. Juist dat is de reden voor De Graaf om terughoudend te zijn. ,,Ik denk dat wethouder De Mos er goed mee bezig is. Dat proces wil ik niet verstoren.''

Volledig scherm Liefst zou Martin Geerling deze sloophamer nog echt gebruiken ook. Vreselijk vindt hij de voormalige Amerikaanse ambassade, die nu wegkwijnt. © Frank Jansen