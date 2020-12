Zakenvrouw Renata Jarz bouwde met grit en buizen een wereldbedrijf

Haar moeder was een telg uit een bekende Haagse familie. Haar vader, een Italiaan met Hongaarse wortels, hing als trapezewerker hoog in de nok van het circus op het Malieveld. ,,Het was even schrikken voor opa Köhler dat zijn dochter haar hart verloor aan een circusartiest,” zegt Jarz. ,,Hij had een autoverhuurbedrijf en heel andere plannen voor z’n dochter. Maar m’n moeder was vastbesloten. Ze was 18 jaar en volgde mijn vader naar Spanje. Het circusbestaan was een heel ander leven dan ze gewend was. Maar ze redde het.”



,,Mijn broer en ik hebben tot ons achtste jaar met het circus over de hele wereld gereisd. Soms zaten we een jaar in een hotel, in Japan bijvoorbeeld, maar we woonden ook in caravans. Ik leerde zes talen spreken en ik leerde heel veel van de wereld’’, zegt de Voorburgse, die aan het hoofd staat van een internationaal fitnessimperium.