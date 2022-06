Zakkenrollers slaan toe nu het weer kan: ook in Den Haag waar het dit jaar al 222 keer raak was

Nu het weer drukker wordt op straat zien ook zakkenrollers hun kans toe te slaan. De politie registreerde dit jaar tot en met mei meer dan twee keer zoveel slachtoffers als in dezelfde periode vorig jaar. Zo ook in Den Haag dat in de top-3 staat van steden waar het aantal zakkenrollerijen is toegenomen.

Van januari tot en met mei noteerde de politie in totaal bijna 3700 gevallen van zakkenrollerij. In dezelfde tijd vorig jaar waren dat er iets meer dan 1600. Dat komt neer op een stijging van 130 procent. Wel ligt het aantal diefstallen nog altijd lager dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Zakkenrollers slaan voornamelijk toe in de grote steden. Zo’n acht op de tien diefstallen vindt plaats in de twintig grootste gemeenten. In Amsterdam (1195) was het dit jaar veruit het vaakst raak, daarna volgen Rotterdam (246) en Den Haag (222).

Op onderstaande kaart is te zien hoe het percentage zakkenrollers zich heeft ontwikkeld in de grote steden.

In dezelfde periode vorig jaar gebeurde dit nog 117 keer in Den Haag, wat neerkomt op een toename van 89,7 procent. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, is het aantal keer dat zakkenrollers toesloegen juist iets gedaald, met 17,2 procent. Het gebeurde toen 268 keer in dezelfde maanden.

Ook in Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben zakkenrollers dit jaar vaker toegeslagen. In Wassenaar is de stijging in verhouding het hoogst. Tot aan mei waren het er 7. In Rijswijk, Voorschoten en Zoetermeer is een daling te zien. In Westland bleef het aantal gelijk: 5. In Midden-Delfland tot slot, werd er helemaal niemand ‘gerold’.

In onderstaande grafiek is het aantal zakkenrollerrijen per gemeente te bekijken.

Coronamaatregelen Volgens de politie hebben de coronamaatregelen van de afgelopen jaren een groot effect gehad op het aantal gevallen van zakkenrollerij. ‘Als er geen mensen op straat zijn en er 1,5 meter afstand moet worden gehouden valt er weinig te zakkenrollen’, meldt de politie. ‘Met het loslaten van de maatregelen neemt het aantal gevallen van zakkenrollerij weer toe.’

