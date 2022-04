Zalen verzakt in cultuurpaleis Amare: ‘Gaat om een aantal millimeters’

Door de bijzondere constructie van Amare, waarbij de verschillende zalen een eigen fundering hebben, zet het gebouw zich niet als één geheel. De problemen kwamen aan het licht toen deuren niet goed meer sloten. Amare-directeur Jan Zoet heeft er echter alle vertrouwen in dat het probleem opgelost wordt. ,,Het is niet ongewoon bij dit soort gebouwen dat ze zich moeten zetten, dat er af en toe een beweging plaatsheeft. Toen we het zagen vonden we het wel zorgelijk, maar de aannemer en eigenaar - de gemeente - zeggen dat het onder controle is. Het wordt nu gemeten en gecontroleerd.”