Zand of veen, Haagse tuinier maakt er wat van

Hoewel het evenement 'Struinen in Haagse tuinen', pas in het derde weekend van juni plaatsvindt, zijn tientallen Haagse tuiniers op dit moment al bezig met de voorbereidingen. Zo ook buren Lya den Ouden en Mechtild Rademaker van de Pompstationsweg. Ze vormen de helft van het organiserend comité van het Haagse open tuinen weekend. Een evenement dat ieder oneven jaar plaatsvindt. ,,De open tuinen dagen zijn geweldig. Niet alleen de bezoekers genieten. Het is echt heel leuk om je tuin open te stellen. Je krijgt zoveel reacties. Tegelijkertijd is het ook een stok achter de deur. Dingen die ik vorig jaar nog even op z'n beloop liet, wil ik dit jaar echt op orde hebben in mijn tuin'', zegt Lya den Ouden.



De gepensioneerde kinderarts is een liefhebber. Op de deurmat in de keuken staan haar rubberlaarzen en daarnaast hangt een donkerblauwe overall; klaar om aan te schieten. De tuin is haar passie. ,,Toen we hier twintig jaar geleden kwamen wonen, verhuisde ik allereerst de composthoop uit de oude tuin. Die compost was trouwens hard nodig, want we hebben hier arme zandgrond. In het begin haalde ik met een kruiwagen de paardenmest van straat om hier de tuin mee te verrijken.‘’



,,Heel herkenbaar'', zegt buurvrouw Mechtild Rademaker. ,,Ik heb kruiwagenladingen vol met bladeren van de stoep geharkt om op onze tuin te gooien.'' Ze weet nog goed hoe het voelde om voor het eerst mee te doen met 'Struinen in Haagse tuinen'. Zou er wel iemand komen, dacht ze nog. Totdat ze zag dat de eerste bezoekers een half uur voor aanvang al voor het hek stonden te wachten.