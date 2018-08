Zandhagedis met dorst komt blikje frisdrank niet meer uit

Het beestje was probleemloos naar binnen gekropen, maar het lipje van het blikje voorkwam dat het naar buiten kruipen ook moeiteloos ging. De Dierenambulance wist de hagedis uit zijn benarde positie te redden door het lipje weer opzij te drukken. Toen het dier dat door had, ging die ervandoor. Of het beestje ook hartkloppingen had door de energiedrank is niet bekend.