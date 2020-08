Zanger Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) brengt bij leven een postuum album uit

Eind jaren 70, begin jaren 80 bestormde de Haagse new wave-band Gruppo Sportivo de hitlijsten met nummers als Hey Girl en Disco Really Made It. Het nummer Tokyo afkomstig van het album Back to 78 heeft een cultstatus in de Nederlandse popgeschiedenis. ,,Daar word ik nog steeds vaak op aangesproken”, zegt Hans Vandenburg. ,,Dan zeggen mensen tegen mij: ‘dat album draai ik nog steeds’. Hartstikke leuk dat ze die ene plaat hebben, maar ze weten niet dat ik nog zestien andere albums heb gemaakt.”