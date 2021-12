Zanger Johnn van beatband Kick was ook een geweldige striptekenaar

video Waarom nog naar pizzeria als je ook een verse pizza uit een automaat kan halen? ‘Deze is 24 uur open’

Wat?! Een pizza uit een automaat? Op verschillende plekken in Nederland bestaat het al, maar veel consumenten reageren nog huiverig. Nu is er ook een automaat die de pizza ter plekke met verse ingrediënten voor je bakt. Den Haag heeft de primeur. ,,Dit is wel verrassend.’’

