Zanger Milow eert zijn overleden vriend en drummer Oscar Kraal tijdens het Haags Bevrijdingsfestival

Strikt genomen begint Bevrijdingsdag 2021 met de 5 mei-lezing door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en eindigt met een livestream-concert door DI-RECT vanuit Madurodam. Daartussen is onder meer de finale van het Talent Event, breken ambassadeurs van de vrijheid Jonna Fraser, Tino Martin en Davina Michelle in bij het Haags programma en treden het zangduo Suzan en Freek en singer-songwriter Milow op vanuit het Paard.



Milow was eerder deze week al in het Paard om te repeteren. Voor de Belgische zanger is het in tweeërlei opzicht een bijzondere gebeurtenis om in Den Haag op te treden. Niet alleen is het de eerste keer in lange tijd dat hij weer live op het podium staat, hij heeft een bijzondere band met Den Haag omdat het de stad is van zijn drummer, de vorige maand overleden Oscar Kraal.