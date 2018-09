Zanger Tim Akkerman vraagt fans om 20.000 euro voor nieuw album

Bouwvakker werkt 14 uur per dag en slaapt op bouwplaats Hindoetem­pel

14:46 Bij de bouw van het Hindoe tempelcomplex in het nieuwbouwdeel van Laak hebben de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) en politiemensen zes buitenlandse bouwvakkers gevonden die er illegaal werken. Zeker één van hen heeft gezegd 7 dagen per week 14 uur per dag te moeten werken.