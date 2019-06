Zangers Tim Akkerman en Alexander Broussard kruipen in de huid van 'The Boss' en 'Pianoman’

Liefhebber van Bruce ‘The Boss’ Springsteen en van Billy ‘The Pianoman’Joel? Vanavond kruipen zangers Tim Akkerman en Alexander Broussard samen in de huid van hun idolen tijdens hun eenmalige show New York State of Mind in het Zuiderparktheater.