Zaterdagavond achter de bar, zondagochtend op de preekstoel: Mariëtte (47) is dominee én kroegeigenaar

,,Even wachten hoor, even dit afmaken.” Mariëtte Mol is sinds 28 april druk. Heel erg druk. Ook op deze ochtend. De Voorschotense staat aan de bar van haar zaak en is met haar telefoon in de weer. ,,Belastingzaken”, lacht ze. Als ze klaar is, loopt ze met een gemberthee naar het terras buiten. Overal staan tafeltjes. Met daarop kleine vaasjes met wit-zachtroze gipskruid en roze anjers.