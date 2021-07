Ze was Maria en Moeder Overste: ‘Ik heb een heerlijke tijd gehad, maar ik blijf daar niet in hangen’

Geen musicalactrice in het Nederlandse landschap is zozeer verbonden met The Sound of Music als Maaike Widdershoven. Honderden voorstellingen was de zangeres en actrice van de partij in de wereldberoemde show over die andere Maria: het blijmoedige nonnetje dat van haar Moeder Overste opdracht krijgt om als gouvernante te gaan werken bij de kinderrijke familie Von Trapp en daar het zonnetje in huis wordt. Maar in de versie die nu in het Haagse Circustheater is te zien, schittert Widdershoven door afwezigheid.