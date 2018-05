Ze zingt als een nachtegaal, maar wel een bij wie alle veren worden uitgerukt

Update Flinke files op A4 en A13 na ongeluk en voertuig­brand

8:11 Op de A4 in de richting van Amsterdam is ter hoogte van het Prins Clausplein bij Den Haag een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn afgesloten, met een flinke file op de A4 tot gevolg. Ook op de A13 is het raak vanmorgen, hier werd een rijstrook afgesloten in verband met een voertuigbrand.