Zeeheldenfestival van start: 'elke avond een feestje bouwen'

Het 'grootste buurtfeest van Den Haag' wordt geheel georganiseerd door meer dan 150 vrijwilligers. Het programma is zeer gevarieerd en heeft een wereldse insteek.



Volgens vrijwilliger Michel Kester is daarbij aan iedereen gedacht. ,,Het Zeeheldenkwartier is een hele gevarieerde buurt. Er wonen allerlei bevolkingsgroepen door elkaar, van verschillende culturen en sociale groepen. Die proberen we dichterbij elkaar te brengen. Het is bijna alsof de inwoners het programma maken voor de buren.''

Een feestje bouwen

Het programma is zo ingedeeld dat er overdag activiteiten zijn waar iedereen van jong tot oud van kan genieten, zoals een jeugdcircus en een wijkwandeling. Aan het eind van elke avond wil de organisatie een feestje bouwen voor de volwassenen. Zo staat vanavond de Rebel Roadshow op het programma, een burlesque show met vuurspuwers en schaars geklede dames. Verder staan bands op het programma die muziek spelen waar op gedanst kan worden.



Volgens Kester was het nog moeilijk kiezen tussen muziekacts. ,,We hadden dit jaar 430 aanmeldingen. Dat was voor ons ook overweldigend veel. Bands willen kennelijk graag hier staan.''

Tips