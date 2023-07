Zeeheldenkwartier blij dat tram eindelijk weer door de wijk rijdt, maar er is ook onvrede

Van wieg tot graf Dankzij inzet van Helga staan karakteris­tie­ke lindebomen op het Noordeinde er nog steeds

Ze was een immigrant uit Duitsland die haar draai vond in Den Haag. Een opbouwwerkster die, streng en pittig, pal stond voor kinderen en bomen. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf: Helga Fischer (10 december 1957 – 8 juni 2023).