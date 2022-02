Zeehonden op het strand door onstuimig weer: ‘Laat ze alsjeblieft met rust’

Door onstuimig weer, zoals dit weekend, belanden veel zeehonden op het strand. Zo kwamen er nadat storm Corrie over het land was getrokken meerdere meldingen binnen bij de Dierenambulance. ,,Storm uit zee brengt van alles met zich mee. Zo ook dieren en in dit geval zeehonden”, legt een medewerker uit. De eerste melder trok aan de bel over een zeehond die op het strand van Kijkduin lag. ,,Het ging om een uitgemergelde babyzeehond.” Het dier werd snel opgehaald door Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ) Noordwijk, die het beestje naar A Seal in Stellendam hebben gebracht.

De medewerkers zijn nog maar net weg bij Kijkduin of er komt een nieuwe melding binnen over een zeehond in de problemen. Dit keer ging het om een zeehond op het strand van Scheveningen, ter hoogte van de vuurtoren. De melder gaf aan dat de zeehond stil bleef liggen, zelfs als er honden in de buurt kwamen. ,,Dat is normaal gesproken geen goed teken.”

Medewerker Cherinda van het dierenhospitaal pakte vlug een zeehondenkist en reed naar het strand. ,,Eenmaal aangekomen bleek het om een volwassen gewone zeehond te gaan met een wat bruinrode kop. Hij leek een beetje benauwd, wat mogelijk een teken is van longworm. Verder lag hij wel in een fijne ‘bananenhouding’. Dit noemen we zo als een zeehond met zijn staartje in een soort U-vorm ligt te rusten.”

Na controle bleek het dier in redelijke conditie, maar omdat hij wel op een risicovolle plek lag waar veel mensen met honden lopen, werd het dier gevangen en meegenomen. Het zeehondje heeft vervolgens een speciale markering gekregen. ,,Zo kunnen we hem herkennen, mocht hij weer ergens opduiken.” Daarna is het dier uitgezet op een rustige plek langs de Haagse kust.

Tips voor mensen die zeehonden aantreffen op het strand Mensen die zeehonden aantreffen op het strand weten vaak niet precies wat ze moeten doen. De Dierenambulance benadrukt dat het belangrijk is om de wilde dieren met rust te laten en honden uit de buurt te houden. ,,Ook de zeehond heeft het recht om het strand te gebruiken, zonder gestoord te worden. Het is belangrijk te onthouden dat op het strand wilde dieren leven of rusten. Het is hun enige leefgebied. Dus ga er niet vanuit dat het allemaal wel goed gaat als je je hond los laat lopen.” Rusten Bij het aantreffen van een zeehond in de zogenaamde ‘banaanhouding’, kun je ervan uit gaan dat het dier aan het bijkomen is. ,,Zeehonden hebben, net als ieder dier, tijd nodig om uit te rusten. Want ook zij moeten op krachten zijn om de zee te trotseren. Jaag het dier dus niet het water in.” Bij het aantreffen van een gewonde zeehond kun je het best direct de Dierenambulance bellen of Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. ,,Benader het dier niet zelf. Je geeft hem dan onnodig stress. En daarbij kunnen ze behoorlijk bijten, wat gevaarlijk kan zijn voor jou, je kind of je hond. Laat ze dus alsjeblieft met rust.”

