Zeeman aan Haagse Vlamingstraat gaat tweedehandskleding verkopen

Video Auto op de kop na botsing op Oude Middenweg in Den Haag

9:46 Bij een ongeluk op de Oude Middenweg in Den Haag is gisteravond een auto op zijn kop beland. Door nog onbekende reden kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing, waarna een van de auto's over de kop sloeg. Er raakte niemand gewond.