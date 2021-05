‘Zeeman-pand’ in de steigers voor nieuwe winkels en woonruimte

Achter de schermen Feyenoord en AD zijn soms boos op elkaar

16 mei De hoofdredactie beschrijft elke week waar het AD mee bezig is. Deze keer Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD Regio) over de relatie tussen de redactie en een voetbalclub als Feyenoord. Bijvoorbeeld in het dossier rond het nieuwe stadion. Verslaggever Antti Liukku van AD Rotterdams Dagblad maakte over dat onderwerp een diepgravende reconstructie.