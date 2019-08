Zeer beschaafde slettenbak is nog niet gewend aan het Hollandse verkeer

Tina is een corgi-achtige, het ras waar de Britse koningin zo dol op is. De queen schijnt er in totaal al meer dan dertig te hebben versleten. Hoewel Tina inderdaad aristocratisch uit haar ogen kan kijken noemt haar pleegmoeder haar vrolijk 'een slettenbak'. ,,Tina vindt iedereen lief en aardig, is enorm aanhankelijk en altijd blij om een nieuw mens, of een onbekende hond, te leren kennen," zegt ze, terwijl ze Tina in een gordel hijst alsof we een parachutesprong gaan maken en niet gewoon een blokje rond. ,,Tina komt uit Roemenië. Ze is nog niet gewend aan het Hollandse verkeer. Ik zou mezelf niet kunnen vergeven als ze zou schrikken en zomaar los zou schieten," verontschuldigt de pleegmoeder zich.