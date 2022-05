Zeer grote brand in bedrijfspanden Rijswijk, hotel ontruimd

In meerdere bedrijfspanden aan de Van Gijnstraat in Rijswijk woedt in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand. Vlammen slaan metershoog uit het dak en er komt veel rook vrij. Ook worden er knallen gehoord. Volgens de brandweer gaat het daarbij vermoedelijk om gasflessen die in de panden aanwezig zijn en die door de hitte exploderen. In de panden zitten onder meer autobedrijven. Een nabijgelegen hotel is ontruimd.