Zeer grote brand in duingebied Scheveningen onder controle

Extra brandweereenheden uit de gehele regio werden ingezet, meldt calamiteitensite Regio15. Een gebied van ongeveer 2,5 hectare stond in brand. Brandweerlieden waren lang bezig met het nablussen van de brand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden. ,,Daarom moesten extra water en extra personeel ter plaatse gebracht worden.'' In het waterwingebied mogen geen chemische blusmiddelen worden gebruikt, dus is met water en vuurzwepen de brand bedwongen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wat de bestrijding moeilijk maakte, is dat de brand woedde in een gebied dat normaal gesproken is afgezet zodat voetgangers er niet kunnen komen. ,,Dat betekent dat onze voertuigen er ook niet bij konden. Ons personeel moest te voet de duinen in.''



Volgens de woordvoerder stonden ook enkele koeien in het gebied, maar die konden op tijd in veiligheid gebracht worden.



