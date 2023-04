Zeer grote brand op bedrijventerrein Binckhorst, geen ‘verontrustende waarden’ schadelijke stoffen

indebuurt.nl Weet je nog? 7 x oude foto's van de PWA hal

Voor discoschaatsen, ijshockeylessen, sportwedstrijden en schaatstrainingen kwamen we vroeger in het Prins Willem Alexander Sportcentrum. In de volksmond: de PWA hal. Op de plek van het huidige Cadenzeplein in het Stadshart stond sinds november 1982 onze vertrouwde sporthal. Op de fiets reden we voor onze schaatsfeestjes en sportwedstrijden richting het Stadshart en stalden onze fietsen voor de deur.