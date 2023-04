Zeer grote brand op bedrijventerrein Binckhorst: zwarte rookwolken zichtbaar boven autogarage

Veel lagere straf voor man die betrokken was bij dood Bilal Aydin

In hoger beroep in de zaak van de dood van Bilal Aydin is een groot deel van de straf teruggedraaid van een van de verdachten. Het gerechtshof veroordeelde hem vrijdag tot acht maanden cel; bij de rechtbank kreeg hij nog een straf van tien jaar.