Zeevlam steekt geregeld de kop op, maar wat is dat nu eigenlijk?

Raymond Klaassen, weerman bij Weerplaza, legt uit dat zeevlam een meteorologische term is voor mist die plotseling vanaf zee de stranden op komt. Het verschijnsel doet zich voor op dagen met mooi weer, wanneer boven land een warme temperatuur is.

Vaak zijn er boven land aanvankelijk weinig wolken en is de windrichting van land naar zee. ,,De warme lucht wordt dan vanaf het land over het zeewater geblazen, die in deze tijd nog vrij koud is'', legt Klaassen uit.

Voorjaar

Zeevlam is de afgelopen weken al meerdere keren voorgekomen en dit blijkt geen toeval te zijn. ,,Zeevlam komt het vaakst voor in het voorjaar, wanneer het zeewater nog vrij koud is’’, legt Klaassen uit. ,,In de zomer is de kans op het verschijnsel kleiner, doordat het zeewater dan alweer verder is opgewarmd. De afkoeling is hierdoor minder sterk.’’